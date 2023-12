Lecce | D’Aversa | “Risultato giusto | abbiamo rischiato di perdere”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo il pareggio 1-1 in casa dell’Empoli, l’allenatore delRobertoha parlato ai microfoni di DAZN: “L’intenzione era quella di dare continuità, ma credo sia il quarto pareggio. C’è rammarico perché siamo andati in vantaggio, ma ilperché dopo il paridi perderla“. Il tecnico dei salentini ha poi proseguito: “Pecchiamo di gioventù, il gol nasce da una doppia pressione inutile, poi il fato ha voluto che il pallone si infilasse sotto l’incrocio dopo aver colpito il ginocchio di un nostro giocatore. Piccoli? È stato servito, ha avuto diverse occasioni, si è ben comportato come il resto della squadra. Il rammarico è dopo aver fatto gol, dovevamo essere più bravi a determinare. Il prossimo turno col Frosinone? Sono contento per Eusebio, ...