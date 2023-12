(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il caso di questa settimana riguarda un dipendente di un call center di Bologna, che sarebbe stato licenziato a causa di una bestemmia durante l’orario di. Il caso ha suscitato molto scalpore, i sindacati hanno proclamato uno sciopero, sono stati formulati appelli per l’intercessione del presidente della Conferenza episcopale italiana. Al netto delle reazioni emotive, la legge consente di irrogare un licenziamento a un dipendente che impreca ad alta voce contro la divinità? La risposta, come sempre, è dipende. Da quello che si legge sui giornali, al dipendente sarebbe stato contestato l’illecito previsto dall’articolo 724 del codice penale che punisce con una sanzione amministrativa chiunque bestemmia pubblicamente con invettive o parole oltraggiose. Secondo il datore diquesto fatto sarebbe di una gravità tale da ledere irreparabilmente ...

Altre News in Rete:

Panetta (Bankitalia): vitalità del Testo unico bancario dipenderà da armonizzazione europea

... sulla falsariga del TUB - un quadro diomogeneo per le autorità sia europee sia nazionali ...ad altri segmenti del mercato finanziario (quali le autorità di mercato e di vigilanza...

Ai Act, le difficoltà di trovare delle regole in uno scenario in rapida evoluzione Mark Up

Le regole sulle bestemmie nei luoghi di lavoro Linkiesta.it

Scuola, concorsi al via: bandi online, ecco come saranno le prove

Secondo le regole del periodo transitorio del Pnrr ... sarà composta da 50 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e ...

Content e Digital Creators chiedono una legge per tutelare il settore

L'Associazione Italiana Content & Digital Creators (AICDC) ha richiesto una legge per tutelare il settore a Parlamento e Governo ...