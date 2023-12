Le operazioni terrestri nella guerra di oggi | Russia e Israele a confronto

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Porre adue diversi conflitti, deflagrati in due diverse regioni del mondo e tutt’ora in corso, con schieramenti di truppe differenti, potrebbe apparire avventato e disutile. Eppure mentre ci troviamo di fronte a duemilitari terresti – o “invasioni” – di ampia portata, in corso dopo almeno un ventennio dalla seconda invasione dell’Iraq; InsideOver.