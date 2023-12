Le migliori botteghe secondo Bottega Veneta

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023)è una parola che racchiude non solo dei luoghi, ma anche dei saperi. Delle storie di persone che attraverso le loro mani sono in grado di creare, nel Rinascimento il termine - dal greco «ripostiglio, magazzino» - non a caso era diventato il sinonimo di scuola artistica. L'Italia ha un ricco patrimonio disparse in tutto il territorio, sono delle piccole eccellenze che fanno grande il nostro artigianato nel mondo. E che troppo spesso rimangono in silenzio. A darle voce, ci pensa per il terzo anno consecutivo,che ha mappato una serie di piccoli laboratori che realizzano piccole tirature di prodotti fatti a mano con eccellente attenzione alla creatività e all’artigianalità. Rispetto alle edizioni precedenti - nella sua prima edizione, il progetto ha coinvoltoda ...