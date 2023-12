“Le feste di Natale col caldo” Meteo | temperature anomale in arrivo Ma prima il maltempo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023)Italia, le previsioni per il2023. Le festività natalizie sono cominciate e per gli italiani è tempo di organizzare i giorni da trascorrere in allegria insieme ai propri cari. Ma cosa prevede il? Un brusco calo dellenel mese di dicembre ha sicuramente fatto correre ai ripari, ma la sorpresa più grande è prevista proprio allo scoccare della Vigilia. La perturbazione di Santa Lucia, ovvero a partire dal 13 dicembre, si potrebbe andare incontro a qualche scombussolamento.Italia, cosa succederà a partire dal 13 dicembre. Il giorno dell’Immacolata, ovvero l’8 dicembre, ha aperto le danze alle festività natalizie. Nelle case degli italiani brillano alberi die i primi regalini per i cari sono già pronti per essere scartati nel giorno della ...