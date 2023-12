Le belle frasi | l’avere ragione e la gara d’arroganza tra Baricco e Renzi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) «Le nostre famiglie sono unite dalla tragedia, che è una forma d’amore». L’ha scritto Francis Ford Coppola in morte di Ryan O’Neal, e chissà in quanti viventi hanno abbastanza memoria da sapere a cosa si stesse riferendo. Nel 1986, l’ultimo lunedì di maggio, Griffin O’Neal, figlio di Ryan, e Gian-Carlo Coppola, figlio di Francis, sono fuori in barca. Non si sa bene cosa succeda, ma il figlio di Coppola viene sbalzato, batte la testa, muore. L’accusa dirà che la barca la portava il vivo, O’Neal inizialmente sosterrà che al timone c’era il morto, poi ammetterà d’aver mentito. Poiché la vita imita spesso “Il padrino”, il modo in cui il figlio di Ryan O’Neal si giustificherà sarà spiegare che non ce la faceva a dire alla madre di Coppola che era il responsabile della morte di suo figlio. Non credo ci sia bisogno di esplicitare il riferimento, ma: è più o meno quel che dice Vito Corleone ...