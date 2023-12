Lazio | Romagnoli ancora out | ballottaggio Immobile-Castellanos

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In casail pareggio di Verona è già alle spalle, l’Atletico Madrid bussa alla porta. Per questo Sarri, dopo le 24 ore di riposo concesse ai suoi, ha già iniziato a preparare la sfida ai Colchoneros che deciderà chi passerà il girone da primo e chi, invece, dovrà accontentarsi della piazza d’onore. Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Rovella, squalificato, con Cataldi e Vecino, appena reintegrato, a giocarsi il posto in regia. In difesa, invece, il mister toscano devefare i conti con gli infortuni die Patric con la coppia centrale che sarà per forza di casa quella formata da Casale e Gila. Davanti è aperto il, con l’argentino favorito e l’azzurro pronto ad entrare nella ripresa, mentre per le altre due maglie è corsa ...

Difesa ancora in emergenza per lain Champions League . Contro l' Atletico Madrid mercoledì sera Sarri si affiderà ancora alla ...Inzaghi dovrebbe rientrare anche, ...

Ripresa completata in casa Lazio. All'indomani della giornata di riposo concessa da Sarri i biancocelesti si sono ritrovati nel centro sportivo di Formello per il primo allenamento anti ...

Difesa ancora in emergenza per la Lazio in Champions League. Contro l'Atletico Madrid mercoledì sera Sarri si affiderà ancora alla coppia Gila-Casale. Patric oggi non si è allenato. Ha accusato un aff ...