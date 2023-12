Lazio | Lotito si racconta | «Lotirchio? Un soprannome che mi fa ridere»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le parole di Claudio, presidente della, ospite del podcast Zero Titoli, in cui il numero uno dei biancocelesti si360° Intervenuto ospite nel corso del podcast ‘Zero Titoli’ dei The Journalai, il presidente della, Claudio, si èto. Di seguito le sue parole.– «Il? Mi suscita ilarità, perché non corrisponde alla verità. Nasce da un fatto molto semplice. Quando io presi laaveva una situazione economico-patrimoniale particolare: fatturava 80 milioni e perdeva 86,5, aveva 550 milioni di debito. Prenderla era considerata da tutti una sfida impossibile, per me era come uno sport estremo. Per poterla riportare in ...