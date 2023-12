Lazio-Inter | procede spedita la vendita biglietti | sold out il settore ospiti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) A meno di una settimana dal match di Serie A 2023/2024 tra, in programma all’Olimpico di Roma domenica 17 dicembre,a gonfie vele ladeiout nel giro di poche ore il, con i 6mila dei Distinti Sud-Ovest andati via in un batter d’occhio. Esaurito anche lo spicchio di Curva Maestrelli adiacente al, popolato verosimilmente da altri sostenitori dell’. Gli unici settori dell’impianto dove restano disponibili isono la Curva Maestrelli (circa 2mila), la Tribuna Tevere (all’incirca un migliaio) e la Monte Mario (ampia disponibilità). SportFace.

