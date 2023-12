Lazio | futuro in bilico per Felipe Anderson | pronta l’offerta da una big

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ildipotrebbe essere lontano dalla Capitale e dalla, il brasiliano è già in scadenza e per gennaio il Milan ci prova Ildipotrebbe essere lontano dalla Capitale e dalla, il brasiliano è già in scadenza e per gennaio il Milan ci prova. Il brasiliano resta in scadenza di contratto il prossimo giugno e nonostante le rassicurazioni dell’agente, che continua a dare priorità ai biancocelesti, per il prolungamento è tutto fermo. Attenzione ai rossoneri che potrebbero presentare presto un’offerta a Lotito per l’esterno offensivo su cui ci sarebbero anche Juve e Napoli ma a zero per l’estate. Lo scrive la Repubblica di Roma.