Lazio cauta in Europa | Immobile riposa Previsti due rientri con l’Inter – Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Prima dello scontro diretto in campionatoe Inter dovranno superare il test in. Maurizio Sarri approccerà al match di Champions League di mercoledì col freno a meno tirato, facendo a meno anche di. SCELTE – Ateltico Madrid-sarà importante per i biancocelesti, ma oltre alla Champions League serve guardare anche al campionato. Dopo la trasferta in Spagna di mercoledì gli uomini di Maurizio Sarri dovranno concentrarsi sul match di campionato di domenica contro. Per questo motivo, stando a quanto riporta Matteo Petrucci su Sky Sport 24, l’allenatore laziale non ha intenzione di premere troppo sull’acceleratore in. I recuperi di alcuni giocatori ancora convalescenti come Romagnoli e Patric non verranno forzati, in modo da sperare in un rientro ...