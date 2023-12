L’attore | noto anche per il suo ruolo in Barry Lyndon di Kubrick | si è spento a 82 anni a Los Angeles

Leggi su iodonna

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Lutto nel mondo del cinema: è morto Ryan O’Neal, indimenticabile star di Love story.aveva 82e si èa Los. A dare l’annuncio via social è stato il figlio Patrick con un toccante post nel quale ha definito il genitore una «leggenda di Hollywood». Natale in tv e al cinema: 10 titoli da non perdere X ...