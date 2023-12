Latina | crea disordine pubblico | minaccia e aggredisce le Forze dell’Ordine | arrestato 26enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ha prima disturbato i passanti in un localepoi, quando hanno chiamato le autorità, si è scagliato anche contro i carabinierindoli e aggredendoli violentemente. L’uomo, undi origini napoletane, è stato peròdai militari per condotte violente mettendo a tacere la sua furia. Momenti di panico a Scauri di Minturno dove un uomo, classe ’97, poche ore fa ha turbato la quiete del capoluogo latinense. La Sezione Radiomobile di Formia ha tratto in arresto in flagranza di reato undi origini napoletane e residente in Scauri di Minturno, in provincia di, per condotta violenta. Sull’uomo, in realtà, pendevano già precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti, a cui si ...