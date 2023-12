L’Asl di Avellino paga gli arretrati 2017 2020

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale di, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, riconosce ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta quanto previsto dal Fondo a riparto per la Qualità dell’Assistenza. Secondo quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale tutti i medici di Assistenza Primaria convenzionati a tempo indeterminato partecipano al riparto del Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, mediate l’attribuzione di una quota definita dagli accordi regionali. Su proposta della UOC Cure Primarie è stato costituito il Fondo per la Ponderazione qualitativa delle quote capitarie per i Medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta relativo agli anni, 2018, 2019,, 2021 e 2022. Con le delibere n. 1434 e n. 1435 dell’8 ottobre 2023 ...