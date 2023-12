L’areo si riempie di fumo poco dopo l’accensione dei motori | passeggeri evacuati con gli scivoli all’aeroporto di Stoccolma – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Panico su un volo Ryanair/Buzz in partenza ddi-Arlanda domenica 10 dicembre e diretto a Cracovia. All’interno del Boeing 737, mentre si stavano avviando i, si è diffuso delche ha costretto all’evacuazione dei. Ia bordo, circa 190 persone, sono stati fatti uscire dall’aereo con glidi emergenza. Come riporta Repubblica, l’allarme è stato lanciatola partenza dell’aereo dal gate: immediata l’attivazione dei servizi di emergenza, con le autorità aeroportuali che hanno coordinato l’evacuazione. Secondo le varie testimonianze, non sono stati segnalati feriti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.