L' anno ' nero' per le montagne e i ghiacciai

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - Montagna ealpini sono sempre più sotto scacco della crisi climatica, in un, il 2023, segnato da record negativi per l'alta quota. A mettere in fila dati e numeri è Legambiente che, insieme al Comitato Glaciologico italiano, ha presentato in occasione della Giornata internazionale della montagna il quarto report finale "Carovana dei2023" e, in anteprima l'omonimo documentario realizzato dal videomaker David Fricano. In questo bilancio di fine, sono alcuni fenomeni in particolare a pesare su montagna e: Il caldo torrido, che ha reso il 2023 l'più caldo di sempre; Lo zero termico, mai così alto sulle Alpi, arrivato a quota 5398 metri; l'aumento degli eventi meteorologici estremi in tutte le regioni dell'arco alpino (Liguria, ...