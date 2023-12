L’anima in pace l’ultimo film di Ciro Formisano dal 18 gennaio al cinema

Dal 18 gennaio al cinema , L’anima in pace , un film del regista vincitore del Globo D’Oro Ciro Formisano (L’Esodo, L’altro buio in sala). Di cosa ... (spettacolo.periodicodaily)

L’ANIMA IN PACE : in concorso al RIFF e al cinema dal 18 gennaio

Dopo essere stato presentato con grande successo di pubblico e critica in numerosi Festival, arriva anche a Roma in concorso al RIFF L’ANIMA in ... (spettacolo.periodicodaily)