Lana Del Rey live agli I-Days Milano 2024 | tutte le informazioni utili

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La cantautrice candidata a cinque statuette ai prossimi Grammy Awards,Del Rey si esibirà martedì 4 giugnopresso l’Ippodromo Snai nell’ambito degli I-. Sarà l’unica occasione per i fan italiani di godersi dal vivo lo show dell’artista newyorkese dallo stile inconfondibile che sarà impegnata in una serie di concerti estivi sui palchi più importanti d’Europa. Con i suoi brani intensi e intimi come Born to Die, Ultraviolence, Summertime Sadness e Videogames,ha segnato quasi un decennio di musica allo globale, consolidando la sua posizione nell’olimpo delle stare. Durante lo show italiano non mancheranno le tracce dal suo nono album in studio, ‘Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd’, uscito lo scorso marzo. Foto da ...