L’AI corre più veloce della legge | come farà questo accordo a resistere a eventuali nuove evoluzioni?

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Immaginate un’autostrada e una strada statale di montagna. La prima dritta e, con tre corsie per ogni senso di marcia. La seconda, stretta e tortuosa, piena di buche e con l’alert costante per una possibile caduta massi. Si tratta di un paragone calzante per descrivere qualsiasi ambito di innovazione digitale (chesempre lungo l’autostrada) e qualsiasi istituzione che cerchi di normarlo (che, invece, si arrampica a fatica sulla strada statale di montagna). È successo anche perAct e – dal momento che le premesse sono quelle che abbiamo descritto inmonografico di oggi – probabilmente succederà ancora. Siamo di fronte, infatti, a una tecnologia – quella che si serve dell’intelligenza artificiale – che è l’ambito di ricerca maggiormente sviluppato da tutte le grandi multinazionali del Tech in ...