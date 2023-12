L’AI Act dell’Ue è rivoluzionario | ma non piace a tutti Ecco perché

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’accordo “storico”, come l’ha definito il commissario al mercato interno Thierry Breton, è stato raggiunto dopo trentotto ore di confronti e si appresta a diventare un turning point nell’era tecnologica, rendendo l’Unione europea un modello persino per Stati Uniti e Cina. Certo, prima di cantar vittoria bisognerà aspettare la stesura del testo definitivo, il successivo accordo e infine la sua messa in pratica, che avverrà tra almeno due anni. Il percorso è dunque lungo ma dai negoziati del trilogo – avvenuti tra Commissione europea, Parlamento e Consiglio europeo – è emersa la volontà di gestire gli strumenti generati con l’IA, soprattutto quella generativa che con ChatGpt ha rivoluzionato il mondo. Non in ottica negativa ma, al contrario, per cercare di sfruttarei suoi benefici riducendo possibilmente a zero gli impatti malevoli. Il principio cardine alla base ...