La vittoria dei capi sul rientro dietro la scrivania | le bestemmie in ufficio e la sfida degli operai svedesi a Elon Musk

(Di lunedì 11 dicembre 2023) ALLA FINE, HANNO VINTO I?A quasi quattro anni dall’inizio della pandemia, molte aziende sono ancora alle prese con la tensione tra i dipendenti che preferiscono orari flessibili e iche chiedono almeno un numero fisso di giorni di lavoro in presenza. Ma, dopo le conquiste del 2021 e 2022, ad oggi sono i datori di lavoro che stanno vincendo la lotta per il potere sui tempi e gli spazi di lavoro. Riannodiamo il filo Dopo i lockdown, i lavoratori hanno ampiamente avuto il sopravvento sui dirigenti nella gestioneorari di lavoro, soprattutto grazie a un mercato del lavoro favorevole che – anche grazie alla scarsità di manodopera – ha permesso di dimettersi per spostarsi in aziende che garantivano maggiore flessibilità. Era il periodo della Great Resignation. E i tentativi da parte del management di forzare il ritorno in ...