La truffa Chicco Outlet spopola su Facebook a Natale

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Laè in forte diffusione suin questo periodo immediatamente precedente il. Proprio per questo motivo, il nuovo raggiro social rischia di essere tanto pericoloso perché ha come vittime già designate tanti potenziali acquirenti di doni a buon mercato. Tutti conosciamo il marchioper i suoi prodotti dell’infanzia, dalla cura del neonato all’abbigliamento, per passare ai passeggini, ai sedioloni e altri sistemi di trasporto. Insomma, la nuovafa leva su genitori e parenti di bambini più o meno piccoli desiderosi di fare il più bel regalo, magari risparmiando tantissimo. Proprio a questo target specifico di utenti social, in questi giorni, sta apparendo in bacheca ...