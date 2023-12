La strategia italiana sul Patto e Mes può funzionare Lombardi spiega perché

(Di lunedì 11 dicembre 2023) In meno di dieci giorni il governo guidato da Giorgia Meloni dovrà venire a capo di due rompicapo e nemmeno di quelli facili da risolvere. Il primo, forse il più delicato, è la riforma deldi stabilità, dal quale dipende la gestione futura del debito italiano, architrave dell’intera finanza pubblica nazionale. I negoziati dell’ultimo Ecofin hanno prodotto un accordo politico di massima, dunque non ancora sottoscritto da nessuno dei Paesi membri ma di cui sempre più prende quota una formalizzazione entro il Natale. Intesa che poggia essenzialmente su una traiettoria di rientro del debito dell’1% all’anno e dello 0,5%, sempre annuo, per quanto riguarda il disavanzo. E qui ci si ferma,l’Italia punta i piedi per tenere fuori dal calcolo del disavanzo e dunque del suo aggiustamento gli interessi sul debito, che anche a causa dei rialzi voluti ...

