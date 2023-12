La strage di miliziani di Hamas in diretta | immagini terrificanti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Decine di uomini disono morti nell'ultimo giorno di attacchi aerei israeliani guidati dalle truppe di terra. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf) che hanno pubblicando anche un video dei raid. In uno degli attacchi le truppe della brigata Bislamach e dell'unità 636esima Combat intelligence collection del corpo di difesa del confine hanno colpito con droni uomini armati dia Shejaiya, nella città di Gaza. La settima Brigata corazzata ha, invece, identificato un gruppo diche uscivano da una clinica, lanciando poi attacchi contro di loro. Le truppe della 460esima Brigata corazzata hanno scoperto ordigni esplosivi e armi all'interno di una casa a Jabaliya, nel nord di Gaza. L'Idf afferma che alcune delle armi erano nascoste all'interno di borse con il logo dell'Unrwa.

