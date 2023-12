La storia di Leone | il gatto scuoiato vivo ad Angri Salerno | «Caccia al colpevole»

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 dicembre 2023) I cittadini di, piccolo comune nel Salernitano, chiedono giustizia per. Il gattinoe abbandonato in strada è morto ieri, domenica 10 dicembre, a causa delle ferite inferte da ignoti. L’annuncio è stato dato dai volontari del canile di Cava dei Tirreni che lo avevano soccorso: «Il nostroci ha lasciato circondato fino alla fine da quell’amore che ha cercato in tutti i modi di combattere contro questo crimine senza precedenti», si legge sulla pagina Facebook dell’associazione che ha inoltre organizzato una fiaccolata il prossimo 17 dicembre. Il corpo del felino è stato trasferito dalla struttura per essere sottoposto ad esame autoptico dal dott. Luigi Toro, che ha aperto un fascicolo – scrive il canile – da presentare alla Procura. E, ora, adsi ...