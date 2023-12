La storia della Prima Alla Scala | “uno spettacolo nello spettacolo”

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Life&People.it Sempre più raramente la mondanità incontra un’arte elevata come la musica colta. Un’alchimia da oltre settant’anni ogni 7 dicembre: laal Teatrodi Milano racconta opere dirette da Maestri leggendari e interpretati da icone del bel canto; ma anche di proteste, curiosità e tanto glamour; un patrimonio per il nostro Paese. Perché lasi svolge a Sant’Ambrogio? Per quanto possa sembrare strano l’origine, così per come la conosciamo, è relativamente recente. Il Teatro, costruito a fine Settecento al postoChiesa di Santa Maria(da qui il nome), fu inaugurato il 3 agosto 1778, ...