La Spagna è ancora il Paese più influente del panorama gastronomico mondiale?

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tre “medaglie d’oro” una di seguito all’altra sono quelle ottenute da Dabiz Muñoz al The Best Chef Awards. La classifica, riservata in questo caso non ai migliori ristoranti al mondo, ma agli chef, è stata creata nel 2015 dalla neuroscienziata polacca Joanna Slusarczyk e dall’esperto di gastronomia italiano Cristian Gadau. Quest’anno la premiazione finale è approdata in Yucatan (Messico). L’obiettivo dichiarato di The Best Chef è unire a livello globale i migliori pensatori e leader nel mondo della gastronomia. Il mondo della cucina spesso si concentra sul ristorante o sulla location, The Best Chef cerca di cambiare focus. Si va alla ricerca di uno chef moderno, qualcuno che elevi il cibo con la tecnologia o la scienza, o che abbia un impatto sociale positivo attraverso la sua cucina. Muñoz conquista con il suo stile punk e all’avanguardia, che si ritrova pienamente anche nel suo ...