La Sinner-Mania non ha confini | nel Presepe a Napoli e pizza a suo nome a Londra

Leggi su oasport

(Di lunedì 11 dicembre 2023) E’ successo in un ristorante a. Non ci sono dubbi che Jannikstia ottenendo sempre più attenzioni rispetto alle sue gesta nel tennis. Gli ultimi due mesi sono stati di alto livello per l’altoatesino, che a suon di risultati si è conquistato ancor più rispetto nel circuito e affetto da parte degli appassionati. Da accogliere a metà tra il sorriso e la sorpresa il fatto che in un locale londinese abbia fatto la comparsa unaspeciale chiamata “Jannik”. La, se così la vogliamo definire, non hae, oltre ad aver riguardato il notodi, si deve prendere atto di una rappresentazione in forma gastronomica.JANNIKJannik ...