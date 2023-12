(Di lunedì 11 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO LaMetier d’art 2023-24: look e gli accessori, la pioggia battente, le strade della città industriale tirate a lucido, il classico tweed, lae il savoir fair dei migliori artigiani francesi. LaMétiers d’art 2023 2024 ha giocato con cliché e sentimenti, adattando l’indole rock, ribelle e suburbana della cittadina d’Inghilterra con l’eleganza e l’allure sartoriale di Gabrielle. La collezione, firmata dalla creative director Virginie Viard, non segue le ispirazioni rock suggerite dalla location, quanto più tailleur colorati, abiti-cappotti e minigonne con godet dal retrogusto Anni sessanta. Con l’opinione ...

Altre News in Rete:

Taylor Swift: la musica, lo show e quel corpo che è diventato il corpo amato e odiato di una nazione

... nel solco dell'immortale dettato di Coco: 'La tua bellezza inizia nel momento in cui decidi ... unadi moda itinerante fatta apposta per essere impallinata da qualsiasi stilista, non ...

Tutte le star a Manchester per la sfilata Chanel. Ospiti video AMICA - La rivista moda donna

Chanel abbraccia la Gran Bretagna, e Manchester, nella collezione Métiers d'Art FashionNetwork.com IT

La sfilata di Chanel a Manchester, tra musica calcio e moda

Chanel vola a Manchester e lascia che il calcio, la musica (e persino la pioggia) ispirino la collezione Métiers d'art 2023 2024.

Tutte le star a Manchester per la sfilata di Chanel

A sorpresa, la casa di moda Chanel cambia sfondo e presenta la sua sfilata a Manchester. Ecco chi c'era. Guarda il video di Amica.it ...