La Sad a Sanremo | spunta il video di uno dei cantanti che sniffa in diretta social

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Mentre il Codacons annuncia battaglia per fare escludere i La Sad da2024, suinetworkunnel quale uno dei componenti della band assumerebbe droga insu Twitch

Altre News in Rete:

Sanremo 2024, è scontro Codacons - Amadeus su i La Sad: chiesta l'esclusione

L'annuncio della lista dei cantanti in gara a2024 ha provocato non poche polemiche tra gli esclusi, ma nel weekend è esploso anche il caso La. L'associazione dei consumatori infatti ha chiesto l'esclusione del gruppo per i testi di ...

Sanremo 2024, Codacons ad Amadeus: "Su La Sad nessun pregiudizio, i suoi brani sono noti" Adnkronos

Sanremo 2024, è polemica su La Sad: Amadeus costretto a intervenire Corriere dello Sport

Sanremo 2024, Codacons ad Amadeus: "Su La Sad nessun pregiudizio, i suoi brani sono noti"

Il conduttore in realtà non cita mai il Codacons nel suo video, parlando in generale di 'pregiudizio' nei confronti di un prodotto artistico ...

Sanremo 2024, è scontro Codacons-Amadeus su i La Sad: chiesta l'esclusione

È scontro tra Codacons ed Amadeus per la partecipazione de i La Sad a Sanremo 2024. Nel weekend c'è stato un botta e risposta.