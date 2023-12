La Rua | «Da ora in poi autenticità e coraggio | senza pensare ai risultati»

Leggi su funweek

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il nuovo singolo dei La Rua – già dal titolo – sembra fotografare alla perfezione il momento storico che ci troviamo attualmente a vivere e condividere: Periodo di merda (Believe) – fuori dall’8 dicembre – nasce però in realtà da un’esigenza artistica ben precisa. Daniele Incicco ci confessa di averla scritta in appena 15 minuti, in un periodo chiaramente non sereno e neanche particolarmente allegro. «Vedevo tutti i personaggi del mondo della musica che si allontanavano – ci racconta – e non potevamo lavorare per via del Covid. Mi chiedevano Ma ancora canti e fai questo mestiere?. C’era insicurezza verso il futuro e, quando rimani da solo in mezzo al nulla, fai i conti con te stesso e capisci che non sei così forte come pensavi. Me la sono fatta sotto in realtà ed è nato questo sentimento, questa emozione che cresceva. Mi son detto È veramente un periodo di merda, e ho scritto una ...