La Roma resiste in nove | 1-1 con la Fiorentina | Dybala ko

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Un punto a testa, tanto nervosismo e una lotta per il quarto posto sempre più aperta.si annullano a vicenda (1-1) in una partita dai due volti che non cambia le gerarchie nella corsa Champions. Conin campo i giallorossi hanno saputo sbloccare subito il risultato - con il solito Lukaku - poi, con l'uscita dal campo dell'argentino, fermato dopo 25 minuti ancora una volta da una noia muscolare, è venuta fuori la qualità e la classe della squadra di Italiano, che ha pareggiato con merito nella ripresa con Martinez Quarta ma non ha saputo approfittare nel finale della doppia superiorità numerica per le espulsioni di Zalewski e dello stesso Lukaku. A far festa dunque alla fine è soprattutto il Bologna, che si gode un quarto posto - in coabitazione con i giallorossi - in attesa dello scontro diretto del prossimo ...