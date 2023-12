La Roma in 9 difende il 4° posto | 1-1 con la Fiorentina Mou perde Dybala | Lukaku e Azmoun

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Si abbassa il sipario sullo stadio Olimpico, per il posticipo che ha chiuso la domenica della 15esima giornata di Serie A, in attesa delle due...

Altre News in Rete:

Pinto difende Mourinho: 'Non voleva offendere Marcenaro, la Roma è con lui'

- "Rischio deferimento per Mourinho La giustizia sportiva sta in buone mani" . Così, a ridosso del fischio d'inizio di- Fiorentina (qui la cronaca 'live') , Tiago Pinto ha risposto a una domanda sul caso che vede coinvolto il tecnico giallorosso, ascoltato dal procuratore federale Chiné per le parole sull'...

Pinto difende Mourinho: "Non voleva offendere Marcenaro, la Roma è con lui" Corriere dello Sport

La Roma in 9 difende il 4° posto: 1-1 con la Fiorentina, Mou perde Dybala e Lukaku|Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Mourinho e il pizzino al raccattapalle per Rui Patricio: la ricostruzione

Con la sua Roma in nove uomini, il tecnico si è affidato a uno speciale messaggero nel finale del match pareggiato con la Fiorentina: cos'è successo ...

Pinto difende Mourinho: "Non voleva offendere Marcenaro, la Roma è con lui"

Il general manager si schiera con il tecnico, che rischia un deferimento per le parole sull'arbitro e su Berardi prima del match con il Sassuolo ...