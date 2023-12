La ragazza del barese con la gonna inavvertitamente alzata | l’uomo in mutande e l’uso sconsiderato del web Il deprecabile video diffuso anziché avvisare la giovane donna

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Unadi 22 anni, del, stava entrando nel centro commerciale. Fortuitamente laera rimastanella parte posteriore così lacamminava praticamente con le terga scoperte. Una persona fra le altre se n’è accorta edavvisarla l’ha seguita, funzionedel telefono attivata ein un social network. La diffusione è stata considerevole e qualcuno fra i conoscenti della, riconoscendola online, l’ha avvisatscdi comee commenti, la stragrande maggioranza dei quali deprecabili, stessero esponendo laad un ludibrio veramente infimo. Intervistata dalla brava Grazia Rongo per Mattino Norbs la 22enne ...

