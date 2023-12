La notte di gloria del Girona

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Quando un mese e mezzo fa vi avevamo parlato delcome di una delle squadre più brillanti d’Europa, ci chiedevamo quanto sarebbe durato il periodo di forma della squadra di Michel. Occupavano il primo posto a pari punti con il Real Madrid, ma avevano affrontato quasi solo squadre della parte destra della classifica e quindi era lecito attendersi una frenata. Oggi, a tre giornate dalla fine del girone d’andata, non solo ilha proseguito nel suo filotto di buoni risultati anche contro avversari di livello più alto, ma, dopo la vittoria di ieri contro il Barcellona, occupa addirittura il primo posto in solitaria con 41 punti, due in più del Real Madrid. Dopo ieri allora, se ancora è troppo presto per parlare di contender per la vittoria della Liga, bisogna senza dubbio considerare ilcome una delle squadre ...