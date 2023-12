La mamma di Rabiot | «Nessun accordo per il rinnovo con la Juve»

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le parole di Veronique, madre del centrocampista dellantus, sul possibiledi contratto Veronique, madre del centrocampista della, ha fatto chiarezza all’ANSA della situazione per ildi contratto. PAROLE – «Smentisco totalmente le notizie apparse giovedì sulla stampa sportiva in merito aldel contratto di Adrien con lantus. Adrien non ha preso alcuna decisione sul suo futuro ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione e al momento non ci sono discussioni conclub sul futuro di Adrien. Anche se giovedì mattina mi sono arrabbiata quando ho scoperto la notizia in prima pagina e un articolo, che non è altro che una totale invenzione giornalistica, ho scelto ...

Altre News in Rete:

Mamma Rabiot gela la Juventus: il rinnovo è un giallo - Top News

E' diventato il vero leader della Juventus operaia che sogna di tornare a vincere lo scudetto. Dopo aver rischiato di andar via in estate Adrienha accettato il rinnovo annuale per la felicità di Allegri, suo sponsor da sempre, e sembrava che tutto portasse al prolungamento per un'altra stagione ancora, alle stesse cifre di quella ...

Rabiot rinnova con la Juventus La mamma Veronique: "Invenzioni giornalistiche" Goal.com

La mamma agente di Adrien Rabiot gela la Juventus: "Nessuna trattativa per il rinnovo". C'è il Barcellona Eurosport IT

La mamma agente di Adrien Rabiot gela la Juventus: "Nessuna trattativa per il rinnovo". C'è il Barcellona

CALCIOMERCATO - Adrien Rabiot ha il contratto in scadenza con la Juventus ma per ora non ci sono movimenti in tal senso: è la mamma-agente Veronique a fare chia ...

La mamma-agente di Rabiot: "Notizie di rinnovo già firmato con la Juve sono invenzioni giornalistiche"

La mamma-agente di Adrien Rabot, la signora Veronique, ha smentito, all'"ANSA", la notizia secondo la quale il centrocampista classe 1995 della nazionale francese avrebbe ...