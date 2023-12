Altre News in Rete:

Serie A, miglior allenatore del mese di novembre 2023

'Max Allegri è uno dei grandi 'Maestri' del nostroe quest'anno ha reso la Juventus un mix ...una delle principali pretendenti al titolo - ha dichiarato l'Amministratore Delegato della...

La Lega Calcio contro l'abolizione del geo-blocking: “A serio rischio la sostenibilità del settore” DDay.it

Calendario Serie A, anticipi e posticipi fino alla 19^ giornata Sky Sport

Igli Tare, Sarri e la Lazio: «Perché dopo 18 anni sono andato via»

L’ex dirigente del club biancoceleste Tare: «Sarri non è facile, è integralista e se lo chiami sai che non puoi cambiarlo. Ma non sono andato via per lui. Lotito gli somiglia. L’allenatore più complet ...

Calcio Uisp a 11: Cpo La Sarticola a forza 4, ko il coriaceo Montemarcello

Classifica: Gran Caffè Sarzana, Castelnuovo e Tresana 14; Sesta Godano 12, Delta del Caprio 11; Riomaior e Blues Boys 8; Albianese, Sporting Bacco e Pugliola/Bellavista 7; Pallerone 6.