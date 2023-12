La guerra dei tunnel | le opzioni sul tavolo di Israele per distruggerli

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nonostante la cessazione delle ostilità per quattro giorni e il rilascio di 50 ostaggi israeliani in cambio di 150 detenuti palestinesi,è stato chiaro sul fatto che continuerà la suacontro i terroristi di Hamas. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa lo ha ribadito: “Continueremo finché non avremo ottenuto la vittoria completa… eliminando Hamas, liberando i nostri prigionieri e assicurandoci che dopo Hamas non vi sia alcuna minaccia per”. La “metropolitana” di Gaza Dopo due mesi di conflitto, in cui sono perite migliaia di persone da entrambe le parti, appare evidente che nelle ultime settimaneha dato priorità allaurbana per liberare il nord di Gaza, che prevede l’accerchiamento di Gaza City e lo spostamento forzato dei ...