La grande abbuffata | perchè è uno dei film italiani più controversi di sempre

Leggi su screenworld

(Di lunedì 11 dicembre 2023) 1973, Festival di Cannes 26, première de Ladi Marco Ferreri: il pubblico reagisce violentemente con fischi e sputi verso il cast e il regista, che reagisce con fare provocatorio mandando baci alla platea di spettatori inferociti. “Giornata degradante per il Festival, umiliazione per la Francia, vergogna ai produttori e agli attori” fu il giudizio perentorio della stampa del giorno dopo. “Sporco. Digustoso. Degradante. Comico. Grottesco. Burroso. Volgare. Buffo. Imparziale” sono alcuni degli aggettivi che compaiono in sovrimpessione del trailer che presenta la versione restaurata de La, in sala dall’11 dicembre. Realizzata dalla Fondazione Cineteca di Bologna e Citès con il sostegno di Cnc – Centre national du cinéma et de l’image animée, presso il laboratorio ...