La Blu Basket non sa più vincere | a Rieti terza sconfitta consecutiva

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La Blupaga il black-out nel terzo periodo e perde lapartita(dopo Urania Milano e Cantù) contro la Real Sebastiani: 85-76 al PalaSojourner. Harris (16 punti) e Miaschi (20 punti) sono i migliori, Pacher si accede solo alla fine. I giocatori di coach Rossi controllano i rimbalzi (43-28) e portano a casa la vittoria nonostante il tentativo di ritorno dei trevigliesi. Il coach amaranto-celeste parte con Sanguinetti, Johnson, Piccin, Petrovic e Hogue: La Blu(sempre senza Vitali) al via mette Giuri, Miaschi, Harris, Pacher e Guariglia. Gli ospiti sono molto ispirati con Guariglia in attacco: due schiacciate e una bomba, ma anche la Real Sebastiani tiene il ritmo. Al 3? i biancoblù conducono 7-12. Con un contro break (10-2) i reatini tornano a comandare il match 20-14 ...

41 punti per Davis A Las Vegas, su un parquet rosso e, James chiuso con 24 punti e 11 rimbalzi in una gara in cui Los Angeles è riuscita a limitare il miglior attacco della Lega. "Mi è piaciuto ...

