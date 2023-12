Kyiv | Gaza e Balcani Tajani incassa una visione comune al Consiglio europeo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Prove di politica estera europea: sanzioni contro Hamas e negoziati per. Questi i due macro temi emersi nelle ore delUe Affari esteri di Bruxelles, con il titolare della Farnesina Antoniocerto di due punti fissi. Ferma condanna contro le violenze, ma non si mettano sullo stesso piano i coloni con i terroristi Hamas; luce verde per i negoziati propedeutici all’ingresso dell’Ucraina in Ue, ma al contempo si acceleri anche su. In sostanza la convergenza di Italia, Francia e Germania alla proposta di Borrell contro Hamas rappresenta il segnale di unaeuropea su un tema altamente strategico come la guerra a. Posizione europea Roma, Parigi, Berlino unite dalla proposta dell’Alto rappresentante ...

Altre News in Rete:

Greta attacca Hamas e condanna Israele: "Lo Stato Ebraico vìola i diritti umani"

... genocidio e di usare la fame come arma a: "Gli orribili assassini commessi da Hamas contro ...quando aveva condannato l'invasione e si era schierata con Zelensky (a giugno si erano visti a...

Da Gaza a Kyiv, Natale di guerre e presepi di macerie. La riflessione di D'Anna Formiche.net

Il destino di Biden, da Gaza a Kyiv. E’ il realismo politico il suo puntino di luce nel buio Il Foglio

White House, Congress scramble on last-minute deals on Ukraine and US immigration

Also included in Senate Democrats' measure is humanitarian and economic aid for the government in Kyiv, as well as $14 billion for Israel as it wages war against Hamas in Gaza. On Sunday, a senior ...

Impasse over Ukraine aid worries Zelensky, emboldens Putin

With just a week to go before a scheduled Senate recess, a compromise on U.S. border security that would unlock funds for Ukraine and Israel remains elusive, with Democrats and Republicans each ...