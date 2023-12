Kvara out contro il Braga? Come sta il georgiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ieri ilnon si è allenato con la squadra, è in dubbio la sua presenzaildomani: cosa filtra da Castel Volturno Domani il Napoli è atteso dall’ultima gara della fase a gironi di Champions League,ilal Maradona. Una sfida fondamentale per il passaggio del turno. Il Napoli per passare deve vincere, pareggiare o perdere con meno di due gol di scarto. Alserve un’impresa, ma i portoghesi hanno già dimostrato all’andata di essere una squadra abbastanza solida e organizzata. Inoltre, dal report d’allenamento di ieri, è spuntato un nuovo problema per Mazzarri: le condizioni fisiche ditskhelia non sono al top e domani è in dubbio la sua presenza. Le condizioni ditskhelia Il Napoli ha comunicato che ieri il ...

