Kia EV9 premiata per la sicurezza con le cinque stelle Euro NCAP

(Di lunedì 11 dicembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Kia EV9 ha ottenuto il punteggio più alto nei test svolti da, la principale organizzazione indipendente che inpa valuta i profili didei veicoli. Il grande SUV completamente elettrico a sette posti ha ottenuto la valutazione massima, conquistando lee dimostrando con i risultati ottenuti, le straordinarie credenziali di. EV9 è stato valutato in quattro categorie diverse, mantenendo uno standard elevato durante tutte le fasi dei test. Ha fatto segnare l’84% relativamente alla protezione degli adulti, l’88% per i bambini, il 76% per gli utenti della strada vulnerabili, compresi i pedoni, e l’83% nella categoria ‘safety assist’, che valuta i veicoli a seconda della dotazione di sistemi e tecnologie di ...