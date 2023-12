Altre News in Rete:

Khan Younis, la disperazione di uno sfollato: 'Nessun posto è sicuro, niente cibo per le mie figlie'

La disperazione di uno sfollato che non sa dove sbattere la testa. 'La situazione è estremamente difficile', ha detto Hussein al - Sayyed, che si trova presso i parenti adopo essere fuggito da Gaza City all'inizio della guerra. "Ho dei figli e non so dove andare. Nessun posto è sicuro". Lui e le sue tre figlie vivono in una casa a tre piani con circa altre ...

Gaza, carri armati israeliani nel sud a Khan Younis, popolazione alla fame: "è l'inferno in terra" Euronews Italiano

Gaza, attacco di Israele su Khan Younis: distrutta una moschea - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Fighting intensifies across Gaza, raising alarm over potential exodus into Egypt

By Bassam Masoud and Nidal al-Mughrabi GAZA/CAIRO (Reuters) -Fighting between Israel and Hamas intensified across Gaza on Monday, fuelling fears flagged by the United Nations at the weekend of a ...

Israel battles militants in Gaza's main cities, with civilians still stranded near front lines

Israel has pledged to keep fighting until it removes Hamas from power, dismantles its military capabilities and returns all of the scores of hostages still held by Palestinian militants.