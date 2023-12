Kendall Jenner | cena a lume di candela | gli scatti fanno impazzire il web

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Se vi proponessimo unadicon la bellissima? Ok, forse un desiderio abbastanza irrealizzabile ma possiamo pur sempre sognare…e certamente a far sognare sono anche le foto postate dalla modella sul proprio profilo Instagram! Infatti, la maggiore delle sorelleha condiviso con gli utenti del web un carousel diche la ritraggono sorridente e accattivante durante unaa luci soffuse....