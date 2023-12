Kaspersky scopre il nuovo trojan proxy per macOS distribuito grazie a un software illegale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) - Milano, 11 dicembre 2023.ha individuato un sofisticatoprogettato per compromettere il sistema operativo, che vienetramite versioni piratate dilegittimi, rappresentando un serio rischio per gli utenti alla ricerca di metodi alternativi per ottenere le applicazioni. Ilsi presenta come un programma legittimo in fase di installazione e,una volta infiltratosi nel sistema dell'utente, installa di nascosto un server, consentendo ai criminali informatici di reindirizzare il traffico di rete attraverso il device compromesso. La distribuzione deltramite programmi di installazione PKG, piuttosto che tramite disk image standard, gli ...