Karate | la Youth League di Venezia ha dato all’Italia 32 medaglie | è record

(Di lunedì 11 dicembre 2023)– Sono arrivate ben 32per l’Italia alladi, che si è svolta a Jesolo dal 6 al 10 dicembre. Dopo gli allori conquistati dalla categoria Under 21 (8), dagli Juniores (11), dai Cadetti (3), gli Azzurrini hanno chiuso alla grande il Torneo Internazionale targato Wkf con altri successi sul podio. I Giovani Under 14 hanno fatto incetta di 10. Il racconto dell’ultima giornata di gare (fijlkam.it) La medaglia d’oro è arrivata con Ludovico Uccellari nei 50 kg di kumite, grazie a una vittoria nella finalissima tutta italiana contro l’argento Riccardo Castro. Argento, poi, per Silvia De Pasquale nei 52 kg che ha purtroppo perso la finalissima dopo un grande percorso con la croata Maric. 7, infine, i bronzi: nel kata maschile Matteo Nardaccio, che ha ...