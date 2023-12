Juventus | Manna | “L’obiettivo resta la Champions League Mercato? Pronti a cogliere occasioni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Premiato dall’Ussi a Torino come dirigente dell’anno, il direttore sportivo dellaGiovanniha parlato della lotta scudetto con l’Inter: “Come ribadito più volte dal mister e da Giuntoli, il nostro obiettivo è raggiungere la. Poi siamo laed è normale cercare di fare il massimo in ogni competizione. Attualmente stiamo facendo bene ma restiamo concentrati sulpartita dopo partita: poi faremo delle valutazioni“. In ottica calcio, invece: “Non siamo alla ricerca spasmodica di giocatori, tuttavia siamo semprea valutare eventuali. La rosa era stata pensata con due calciatori in più ma siamo riusciti a sopperire in maniera positiva alle assenze di Pogba e Fagioli. ...