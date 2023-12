Juventus e Inter | lo scudetto è già al bivio | chi vince convince

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Loè già al, questo è sicuro, ehanno già allungato sulle dirette concorrenti. Ricordando quanto accaduto lo scorso anno, distanziando inseguitrici ed inseguitori con la certezza di dover mantenere la concentrazione giusta per non commettere passi falsi e, quindi, non perdere terreno. La classifica da ragione alle squadre di L'articolo proviene da Il Difforme.