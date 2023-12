Juve Phillips | Guardiola lo scarica e Giuntoli ci prova

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Pepnelle recenti conferenze hato Kalvin, acquisto estivo del suo City, e di fatto ha spalancato le porte al mercato con lain prima file Pepnelle recenti conferenze hato Kalvin, acquisto estivo del suo City, e di fatto ha spalancato le porte al mercato con lain prima file. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è uno dei giocatori richiesti per rinforzare il centrocampo bianconero. Uno di quei rinforzi per continuare a sognare lo scudetto e dare pressione all’Inter.

Altre News in Rete:

La Juve si allontana da Phillips: il punto

Commenta per primo Prima il Newcastle , poi l' Aston Villa . E ora il Manchester United: la corsa a Calvinsi infiamma sempre più, con lache progressivamente finisce sullo sfondo senza particolari rimpianti. Lo stesso club bianconero, infatti, ha sempre chiarito come le priorità per gennaio ...

Juve, occasione Phillips. Pep lo scarica e l'inglese si offre. Presto vertice con il City La Gazzetta dello Sport

Guardiola scarica Phillips: 'Non lo vedo, mi dispiace'. La Juve pone due condizioni Calciomercato.com

Phillips sempre più vicino alla Juventus: le ultime

Phillips, arrivato nel 2022, ha collezionato appena 22 presenze con il City. Una situazione che ha spinto alla sua partenza, soprattutto considerando che siamo nell'anno degli Europei. In questo senso ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta - "Juve, regalo di Pep"

“Juve, regalo di Pep”. Così in apertura la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che apre la sua edizione odierna con una notizia di mercato, che vede l’inglese Kalvin Phillips vicino all’approdo in ...